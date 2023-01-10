Лондон, 10 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены ограничить право бастовать для представителей профессий, оказывающих ключевые общественные услуги, ― учителей, медиков, железнодорожников, пожарных. Соответствующий законопроект правительство Соединённого Королевства внесло в парламент.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Забастовка медсестёр в Англии

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Согласно биллю, представленному 10 января в Палате общин министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии Грантом Шэппсом, власти хотят обязать представителей общественно значимых профессий даже в период забастовок оказывать услуги населению «на минимально необходимом уровне», пишет ТАСС. В противном случае работодатели будут вправе подать в суд на профессиональные объединения, инициировавшие стачку.

Точные детали предлагаемых мер пока не обозначены. Второе чтение законопроекта состоится через неделю.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер подверг критике инициативу правительства и пообещал отменить этот закон в случае прихода к власти. Представители различных профсоюзов также намерены оспорить будущие законодательные нормы в судах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Великобританию охватила волна забастовок на фоне резкого роста инфляции, которая достигала рекордные почти за 40 лет 10,7%. В январе 2023 года страна может столкнуться с новой волной забастовок, в которой примут участие медработники, железнодорожники, учителя и экзаменаторы по вождению.

На днях премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с лидерами профсоюзов по поводу урегулирования ситуации с массовыми забастовками.