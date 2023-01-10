Баку, 10 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Жители Азербайджана, заблокировавшие Лачинский коридор, выдвигают «справедливые» требования, чтобы их допустили на рудники Нагорного Карабаха. Об этом 10 января заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Значит, до тех пор, пока у нас не будет выхода туда, эта акция, наверное, будет продолжаться и мы этого добьёмся», — сказал Алиев.

Он добавил, что азербайджанская сторона добивается прекращения «незаконной» добычи полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. Алиев также не согласился с тем, что сложившуюся ситуацию называют «блокадой» Арцаха, так как протестующие, перегородившие Лачинский коридор, пропускают автомобили российских миротворцев.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали проезд к Нагорному Карабаху возле КПП российских миротворцев. При этом протестующие пропускают машины Минобороны РФ с гуманитарным грузом. В Баку заявляют, что это только инициатива граждан, а не действия властей.