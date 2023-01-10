Алиев оценил требования жителей Азербайджана по рудникам в Карабахе
Баку, 10 января, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Жители Азербайджана, заблокировавшие Лачинский коридор, выдвигают «справедливые» требования, чтобы их допустили на рудники Нагорного Карабаха. Об этом 10 января заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев журналистам.
«Значит, до тех пор, пока у нас не будет выхода туда, эта акция, наверное, будет продолжаться и мы этого добьёмся», — сказал Алиев.
Он добавил, что азербайджанская сторона добивается прекращения «незаконной» добычи полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. Алиев также не согласился с тем, что сложившуюся ситуацию называют «блокадой» Арцаха, так как протестующие, перегородившие Лачинский коридор, пропускают автомобили российских миротворцев.
Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали проезд к Нагорному Карабаху возле КПП российских миротворцев. При этом протестующие пропускают машины Минобороны РФ с гуманитарным грузом. В Баку заявляют, что это только инициатива граждан, а не действия властей.