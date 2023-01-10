Рига, 10 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Мать актера Артура Смольянинова Мария прокомментировала крайнее интервью сына изданию «Новая газета Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), в котором он признался в готовности воевать против России.

ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин Артур Смольянинов

«Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: «Нет. Если прямо совсем ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину», — цитирует Марию Смольянинову газета «Комсомольская правда» 10 января. — Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину».

Также мать актера указала на то, что журналист, бравший у ее сына интервью, прибегал к провокациям и в целом «вел себя непрофессионально».

Ранее сообщалось, что покинувший Россию актер Артур Смольянинов в интервью «Новой газете» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.