Reuters: G7 хочет установить разные лимиты цен на нефтепродукты из России
Reuters: страны G7 намерены установить разные лимиты цен на нефтепродукты из России
Вашингтон, 10 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Различные предельные цены на нефтепродукты из России хочет ввести «Группа семи» (G7). Об этом 10 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя «Большой семёрки».
По словам последнего, в феврале наступившего года G7 намеревается установить два уровня предельной стоимости на нефтепродукты из России. Один планируется ввести для торгуемых с премией продуктов, а другой — для торгующихся со скидкой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ценами на нефть находится в постоянном поле зрения правительства России. Её внимательно отслеживают для того, чтобы скоординировать совместные действия по недопущению ущерба экономике России.
Отметим, с 5 декабря 2022 года страны ЕС ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю на уровне $60 за баррель. Ограничения цен на нефтепродукты должно начать действовать с 5 февраля 2023 года, их параметры ещё не определены.