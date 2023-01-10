Вашингтон, 10 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Различные предельные цены на нефтепродукты из России хочет ввести «Группа семи» (G7). Об этом 10 января сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя «Большой семёрки».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

По словам последнего, в феврале наступившего года G7 намеревается установить два уровня предельной стоимости на нефтепродукты из России. Один планируется ввести для торгуемых с премией продуктов, а другой — для торгующихся со скидкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ценами на нефть находится в постоянном поле зрения правительства России. Её внимательно отслеживают для того, чтобы скоординировать совместные действия по недопущению ущерба экономике России.

Отметим, с 5 декабря 2022 года страны ЕС ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю на уровне $60 за баррель. Ограничения цен на нефтепродукты должно начать действовать с 5 февраля 2023 года, их параметры ещё не определены.