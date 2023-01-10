Санкт-Петербург, 10 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. В 2022 году в Петербурге ввели в эксплуатацию шесть элитных жилых комплексов общей площадью 122,3 тыс. кв. метров (950 квартир и апартаментов), что стало рекордным показателем за последние пять лет и сопоставимо с суммарным объёмом ввода такого жилья за четыре предыдущих года.

wallspaper.ru Элитный дом

В 2023 году в регионе ожидается продолжение бума элитного домостроения. Об этом говорится в опубликованном 10 января сообщении профильной консалтинговой компании NF Group.

По итогам минувшего года года суммарный объем предложения элитного жилья на первичном рынке Петербурга составил 129,9 тыс. кв. метров, это около одной тысячи квартир и апартаментов в 19 объектах. Объем предложения увеличился на 25% в сравнении с концом 2021 года. В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию шести комплексов элитного жилья жилой площадью более 92 тыс. кв. м.

«В течение года мы наблюдали рост интереса покупателей к введенным в эксплуатацию или находящимся на высокой стадии готовности жилым комплексам, — отмечает Татьяна Любимова, директор департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге. — Кроме того, все чаще клиенты обращают внимание на квартиры с отделкой, за счет чего растет интерес к вторичному рынку. В краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранения наметившегося на первичном рынке тренда на снижение цены квадратного метра».

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость квадратного метра жилья в новостройках Петербурга в 2022 году увеличилась на 13,8%, достигнув 224 639 рублей за 1 кв. метр. При этом средняя цена квартиры в петербургской новостройке на конец 2022 года, составила 11,65 млн рублей, увеличившись за год на 7,5%.