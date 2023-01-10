Москва, 10 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Российской Федерации по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей (2,3% доли валового внутреннего продукта). Об этом на заседании правительства 10 января сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Хочу сказать, что в прошлом году мы перевыполнили план по доходам — общий объем доходов составил, как вы сказали, почти 28 триллионов рублей <…>», — сказал Силуанов.

Также глава Минфина отметил, что рост объема доходов бюджета связан с повышением доходов от продаж в сфере энергетики и добывающей промышленности.

«Также мы увеличили и объемы привлечения средств финансового рынка, в результате чего у нас увеличился дефицит бюджета и этот дефицит составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП», — добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства отметил необходимость продолжить поддержку макроэкономической стабильности.