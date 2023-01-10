Москва, 10 января, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Свыше 60% граждан России уверены в том, что кредиты являются «путём в долговую яму». Это 10 января следует из результатов опроса, проведённого экспертами сервиса по поиску работы Superjob.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

Уточняется, что исследование проводилось с 21 декабря 2022 года по 9 января 2023 года в 518 населённых пунктах во всех округах РФ и в нём участвовали 2,5 тысячи совершеннолетних жителей России.

Согласно полученным результатам, 61% респондентов считает кредиты «прямой дорогой в долговую яму», 13% — прекрасной возможностью приобрести желаемое, 12% — посчитали займы чем-то другим и ещё 14% — затруднились ответить на этот вопрос.

При этом отмечается, что доля считающих кредиты «путём в долговую яму» выросла с 2007 года почти в два раза (с 33% до 61%) и больше таковых было только в 2016 году, когда с этим утверждением согласились 62% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января из результатов исследования, опубликованного ВЦИОМ, стало известно, что около 65% граждан РФ ожидают, что 2023 год станет удачным для них.