Москва, 10 января, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Госдума в ближайшие несколько недель может приступить к рассмотрению законопроекта с поправками в антидопинговое законодательство, которые необходимы для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международных правах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мужчина-пловец

Напомним, члены профильного комитета Госдумы разработали законопроект в связи с итогами проведенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) аудита деятельности РУСАДА. Тогда было выявлено несоответствие Всемирному антидопинговому кодексу отдельных положений российского законодательства в части предотвращения допинга в спорте.

«Мы разослали его всем организациям, которые имеют отношение к этому, и собираем их мнения и вносим сразу в весеннюю сессию… Буквально, я думаю, две-три недели, и внесем», — сказал Свищев, отвечая на вопрос о том, когда законопроект может быть рассмотрен на пленарном заседании.

Депутат отметил, что не видит никаких сложностей с принятием документа, так как обозначенные в нем положения носят технический характер.

Согласно базе данных Госдумы, законопроект включен в примерную программу на февраль 2023 года.