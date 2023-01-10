Гендиректор ОСК временно возглавил Выборгский судостроительный завод
Выборг, Ленинградская область, 10 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на временной основе принял на себя обязанности гендиректора Выборгского судостроительного завода (ПАО «ВСЗ»), который входит в ОСК. Это произошло после прекращения полномочий гендиректора завода Александра Соловьева с 10 января.
Как сообщается на портале раскрытия корпоративной информации, Рахманов возглавил ПАО «ВСЗ» в статусе временно исполняющего обязанности генерального директора до избрания нового генерального директора.
Александр Соловьев занимал должность генерального директора Выборгского судостроительного завода с июня 2012 года.
ПАО «Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших судостроительных предприятий, расположенных в Северо-Западном регионе России. Завод основан в 1948 году. Основным направлением деятельности верфи является строительство различных судов гражданского назначения: судов ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а также буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений. С 2012 года ПАО «ВСЗ» входит в состав АО «Объединённая судостроительная корпорация».