Выборг, Ленинградская область, 10 января, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на временной основе принял на себя обязанности гендиректора Выборгского судостроительного завода (ПАО «ВСЗ»), который входит в ОСК. Это произошло после прекращения полномочий гендиректора завода Александра Соловьева с 10 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Президент ОСК Алексей Рахманов

Как сообщается на портале раскрытия корпоративной информации, Рахманов возглавил ПАО «ВСЗ» в статусе временно исполняющего обязанности генерального директора до избрания нового генерального директора.

Александр Соловьев занимал должность генерального директора Выборгского судостроительного завода с июня 2012 года.