Москва, 10 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Действия властей Эстонии, которые намереваются разработать юридический план ареста российских активов, чтобы впоследствии передать их Киеву, противоречат международному праву. Об этом 10 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Московский Кремль

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Официальный представитель Кремля считает, что угрозы ареста российских активов за рубежом ― это попытка создать прецедент.

«Понятно, что власти Эстонии хотят стать отличником на этом поприще и задать некий прецедент», ― подчеркнул он.

При этом Песков добавил, что любые действия, предпринимаемые в этом контексте, «будут абсолютно ничтожны и незаконны с точки зрения международного права».

«И, безусловно, они будут иметь последствия для тех стран, которые хоть каким-то образом солидаризируются», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Эстонии намерены разработать законодательную базу, необходимую для ареста и последующей конфискации российских активов, замороженных в связи с вводом западных санкций.

По предварительным оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, общая сумма замороженных средств на счетах российских граждан в стране составляет около €20 млн. Эти денежные средства Таллин планирует после конфискации передать Киеву.

Как уточнил официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм, юридический план будет представлен к концу января, к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всех стран Евросоюза о том, каким образом они распорядятся €300 млрд ($322 млрд) из резервов центрального банка РФ, замороженными в результате санкций.