Москва, 10 января, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Ситуация с ценами на нефть находится в постоянном поле зрения правительства России. Её внимательно отслеживают для того, чтобы скоординировать совместные действия по недопущению ущерба экономике России. Об этом заявил 10 января в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Наше правительство, прежде всего вице-премьер Новак, очень внимательно отслеживает эту ситуацию. И Минэнерго. Эта ситуация тщательно отслеживается. Конечно, требуется большое внимание и очень внимательные действия наших соответствующих ведомств, чтобы не нанести ущерб нашему сектору энергетики», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что российская нефть сорта Urals продается на бирже по $38 за баррель, что значительно ниже введённого странами «Большой семёрки» потолка цен в $60 за баррель.