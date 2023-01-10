Москва, 10 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, дело возбуждено в отношении издательства «Попкорн букс», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Сергей Фадеичев/ТАСС Александр Хинштейн

«Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс». Как следует из ответа МВД на мой запрос, дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново» 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство)», — сообщил Хинштейн в телеграм-канале.

Парламентарий рассчитывает на то, что дело будет доведено до суда и издательство, бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам.

Хинштейн назвал это издательство одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Введена административная ответственность, парламентарии пока воздержались о внесении поправок в Уголовной кодекс.

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