Москва, 10 января, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Несмотря на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю, ситуация остается напряженной, сообщила 10 января пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек.

В ведомстве предупреждают, что ситуация остается непростой, так как обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны. Роспотребнадзор предупреждает, что число обратившихся за медпомощью лиц будет расти в связи с необходимостью оформления больничных листов или ухудшением самочувствия.

В связи с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам не снижать контроль за ситуацией. Она напомнила также об обязательном параллельном тестировании на грипп и на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за период новогодних и рождественских праздников заболеваемость COVID-19, гриппом и другими ОРВИ в Петербурге существенно сократилась, опустившись ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения.