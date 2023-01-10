Москва, 10 января, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Планы киевского режима пойти в наступление на населённые пункты в Ростовской области обречены на провал. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

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«Они [планы] никогда не будут применены, потому что у нас достаточно сил и средств для того, чтобы дать по зубам [противнику], как и столетия делали наши предки», ― подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

Водолацкий считает, что карты, найденные российскими военными под Авдеевкой, составлялись иностранными кураторами, которые присутствуют на всех руководящих постах на Украине. По его словам, это не более чем попытка «поднять боевой дух националистов, укрофашистов для того, чтобы они дальше уничтожали свой украинский народ на полях СВО».

На сегодня планов у ВСУ по наступлению нет, уверен депутат. При этом он указал на опасность, которую может представлять поставляемое Западом вооружение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир российского подразделения с позывным Саныч рассказал, что киевские боевики планировали наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог в Ростовской области. Об этом свидетельствуют карты, найденные ВС России под Авдеевкой в ДНР на оставленных позициях ВСУ.

По его словам, на картах есть пометки шестимесячной давности, указывающие на движение как в сторону Ростова-на-Дону, Харькова, Донецка и ЛНР, так и обратно.