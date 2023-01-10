Ереван, 10 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Армения не намерена говорить с Россией на языке ультиматумов из-за необходимости открыть Лачинский коридор. Об этом 10 января заявил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Александр Патрин/ТАСС Лачинский коридор в Нагорном Карабахе

«Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Всё, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли и по большому счёту добавить нечего», — сказал он.

Также Пашинян отметил, что российским миротворцам, по его мнению, нужно обеспечить функционирование Лачинского коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января президент Армении Ваагн Хачатурян назначил на пост министра внутренних дел страны начальника полиции Ваге Казаряна.