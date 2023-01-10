Пушилин заявил, что вопрос возвращения названия Артёмовску решат его жители
Донецк, 10 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Название городу Артёмовску, который украинские власти переименовали в Бахмут, смогут вернуть жители города. Об этом 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своём телеграм-канале.
Напомнив, что жители ДНР в своё время приняли на референдуме решение по независимости от Украины и что в референдуме участвовали жители Артёмовска, Красноармейска, Володарского района и ряда других территорий, Пушилин добавил:
Напомним, 12 марта 2022 г. Пушилин подписал указ об установлении на освобождённых от ВСУ территориях ДНР наименований населённых пунктов, которые существовали по состоянию на 11 мая 2014 года.
Это связано с тем, что украинские власти, оккупировавшие территории ДНР (считая их частью Донецкой области), переименовали ряд населённых пунктов. Артёмовск был переименован украинскими властями в Бахмут.