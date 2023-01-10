Донецк, 10 января, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Название городу Артёмовску, который украинские власти переименовали в Бахмут, смогут вернуть жители города. Об этом 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Напомнив, что жители ДНР в своё время приняли на референдуме решение по независимости от Украины и что в референдуме участвовали жители Артёмовска, Красноармейска, Володарского района и ряда других территорий, Пушилин добавил:

«Захотят их жители переименовать — обязательно предоставим такую возможность, но не в спешке, а обдуманно и законно, когда будут сформированы местные органы самоуправления».

Напомним, 12 марта 2022 г. Пушилин подписал указ об установлении на освобождённых от ВСУ территориях ДНР наименований населённых пунктов, которые существовали по состоянию на 11 мая 2014 года.

Это связано с тем, что украинские власти, оккупировавшие территории ДНР (считая их частью Донецкой области), переименовали ряд населённых пунктов. Артёмовск был переименован украинскими властями в Бахмут.