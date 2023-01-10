Военную помощь Киеву со стороны НАТО выводят на новый уровень
Москва, 10 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. НАТО перешло на новый формат вооружения Киева. Ставки в противостоянии с Россией повышены с Нового года. Несколько стран НАТО уже пообещали украинским властям тяжёлую бронетехнику, сообщает РИА Новости.
Как минимум ВСУ получат боевые машины пехоты, колёсные танки, самоходные артиллерийские установки, при этом ряд стран намеревается передать Киеву «образцы ещё серьёзнее».
Уточняется, что Украина в этом году получит от США сотню гусеничных бронетранспортеров M113, порядка двух сотен колёсных автомобилей повышенной проходимости, 36 буксируемых гаубиц калибра 105 мм, боеприпасы, снаряжение, оборудование.
В частности, Киев получит такую бронетехнику, которой до сих пор не было в зоне боевых действий на Украине. Речь идёт о БМП M2 Bradley: поставка составит 50 единиц.