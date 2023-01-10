Москва, 10 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. НАТО перешло на новый формат вооружения Киева. Ставки в противостоянии с Россией повышены с Нового года. Несколько стран НАТО уже пообещали украинским властям тяжёлую бронетехнику, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Как минимум ВСУ получат боевые машины пехоты, колёсные танки, самоходные артиллерийские установки, при этом ряд стран намеревается передать Киеву «образцы ещё серьёзнее».

Уточняется, что Украина в этом году получит от США сотню гусеничных бронетранспортеров M113, порядка двух сотен колёсных автомобилей повышенной проходимости, 36 буксируемых гаубиц калибра 105 мм, боеприпасы, снаряжение, оборудование.

В частности, Киев получит такую бронетехнику, которой до сих пор не было в зоне боевых действий на Украине. Речь идёт о БМП M2 Bradley: поставка составит 50 единиц.