Таллин, 10 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Эстонский центр международного сотрудничества обвиняют в «пренебрежении Украиной», сообщают 10 января BALTNEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Украине

Отмечается, что смена главы ведомства произошла из-за недостаточно проукраинской политики, которую проводила Кадри Маасик.

По мнению генсека эстонского МИД Джонатана Всевиова, у Маасик в приоритете находились отношения со странами Африки. При этом представитель МИД отмечает, что у ведомства с организацией до сих пор не было политических разногласий. Но для Украины центр делал недостаточно.

Добавим, что центр, координирующий проекты сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи в странах «Восточного партнёрства» и в Африке, возглавил Тийт Рийсало.