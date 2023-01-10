Москва, 10 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. О ситуации с нарушением учебного процесса в одном из лицеев Московской области поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 10 января сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Уточняется, что ранее в эфире одного из федеральных каналов было проведено обсуждение ситуации с арендой здания одного из лицеев в городе Балашихе в Подмосковье, здание которого из-за окончания срока аренды руководством учебного заведения было передано юридическому лицу.

Также указывается, что директор лицея считает, что все необходимые документы для продления аренды здания и образовательной лицензии были поданы своевременно, и добавляется, что родители учеников опасаются, что их дети не смогут получать образование в период рассмотрения документов и не согласны продолжить обучение в муниципальных школах в этот период.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области В. В. Чванову доложить о ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января министр просвещения РФ Сергей Кравцов передал президенту России Владимиру Путину сборник сочинений и рисунков детей, созданный из работ победителей конкурса «Что значит быть с Россией».