Нью-Дели, 10 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Ранее совершивший внеплановую посадку в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о минировании самолёт авиакомпании Azur Air, который следовал рейсом Москва — Гоа, вылетит в пункт назначения в 11:00 мск. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Гоа

«Самолет Azur Air, перенаправленный на аэродром Джамнагар, вылетит в Гоа в 11 часов по московскому времени. Воздушное судно было досмотрено службами безопасности аэропорта по установленной процедуре», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что из-за того, что в досмотре принимали участие некоторые индийские ведомства, он происходил в течение девяти часов, и добавляется, что сообщение о минировании не подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский актёр Оскар Кучера оказался на борту самолета Azur Air, совершавшего 9 января рейс из Москвы в Гоа, который экстренно приземлился в индийском штате Гуджарат.