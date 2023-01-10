Вашингтон, 10 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. С помощью поставок оружия Киеву хотят изменить существующую в данный момент динамику конфликта на Украине Соединённые Штаты. Об этом 9 января заявил на брифинге официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Loren Здание Госдепа США

По утверждению Прайса, в данный момент в боевых действиях на Украине наблюдается «несколько видов» динамики, одна из которых это то, что киевские боевики якобы «планомерно демонстрировали стойкость и эффективность при ведении боев».

«Динамика, которую мы стремимся изменить, заключается в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности в размере трех миллиардов долларов, <…> включая боевые бронированные машины, а также системы противовоздушной обороны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США изучают вариант поставки киевскому режиму бронетранспортёров Stryker («Страйкер») в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено через несколько дней.