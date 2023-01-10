Нью-Дели, 10 января, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Российский актёр Оскар Кучера оказался на борту самолета Azur Air, совершавшего 9 января рейс из Москвы в Гоа, который экстренно приземлился в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о минировании, сообщает «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Оскар Кучера

По словам актёра, самолет приземлился по дороге в Гоа. Лайнер пролетел шесть часов, и командир экипажа объявил о резкой посадке неизвестно где, сказал Оскар Кучера.

«Поступил звонок, что на борту нашего самолёта бомба. Нам этого не сказали, естественно. Мы в неведении пребывали», — сообщил журналистам актёр.

Оскар Кучера также рассказал, что пассажиров встретили индийские военные, которые досмотрели пассажиров и их багаж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа.

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