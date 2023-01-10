Пекин, 10 января, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Тесные контакты намерен поддерживать с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым его новый китайский коллега Цинь Ган. Об этом он сообщил в ходе телефонных переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

О своих планах переговоров и другой совместной работы с Москвой глава китайской дипломатии сообщил накануне, 9 января, в ходе телефонных переговоров с Лавровым.

По словам нового главы китайской дипломатии, отношения Москвы и Пекина «основаны на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненацеленности против третьих сторон».

«Мы хотим вместе с Россией осуществлять консенсусы, достигнутые лидерами двух стран, постоянно продвигать российско-китайские отношения», — цитирует Цинь Гана «АиФ».

Напомним, Цинь Ган вступил в должность министра иностранных дел Китая 30 декабря 2022 года.