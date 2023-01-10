Москва, 10 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Госдума в январе может принять в первом чтении законопроект о запрете усыновлять детей, рожденных на территории России, за границу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, это следует из календаря рассмотрения вопросов Государственной думой в январе 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента парламентариями разных фракций во главе с Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Ниной Останиной (КПРФ).

Поправками в Семейных кодекс предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством России перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации.

Авторы отмечали, что предложенный подход позволяет в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации, снять соответствующий запрет без внесения изменений в законодательство.

Сейчас детей — граждан РФ не могут усыновлять граждане США, так как был принят так называемый закон Димы Яковлева. Документ получил такое неофициальное название в честь мальчика из Псковской области, который погиб в 2008 году в США спустя несколько месяцев после передачи его в американскую семью. Закон действует в России с 1 января 2013 года. Документ также стал ответной мерой на принятый в США акт Магнитского. Действующие нормы распространяются только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой этого иностранного государства в отношении Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц, отмечали в правительстве.

Вместе с тем доля иностранного усыновления российских детей-сирот падает с каждым годом, отмечают в Госдуме. Так, в 2021 году иностранными гражданами было усыновлено 69 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 7), в 2020 году — 38 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 3), в 2017 году — 380 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 38). А в 2010 году (до принятия федерального закона от 28.12.2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации») иностранные граждане усыновили 3355 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 148).

Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2022 года, планировалось, что первое чтение состоится в сентябре.

Правительство РФ утвердило список недружественных стран. В списке — 48 стран: все 27 государств Евросоюза, а также США, Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино и Северная Македония.