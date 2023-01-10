Донецк, 10 января, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог в Ростовской области планировали киевские боевики, судя по картам, найденным ВС России под Авдеевкой в ДНР. Об этом 10 января рассказал командир российского подразделения с позывным Саныч в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как рассказал Саныч, карты были обнаружены на оставленных позициях киевских боевиков под Авдеевкой, в домах, где были размещены командные пункты. На картах есть пометки шестимесячной давности, указывающие на движение как в сторону Ростова-на-Дону, Харькова, Донецка и ЛНР, так и обратно. По словам командира российского подразделения, стрелки и пометки означают направление движения техники либо сил и средств противника в сторону России и в противоположную.

Одно из направлений движения, обозначенное на карте, — это Ростов-на-Дону и Таганрог. Саныч предположил, что это цели, которые ВСУ хотят или хотели захватить. Карты были переданы компетентным органам, где, как уточнил Саныч, пришли к выводу, что отметки на картах о наступлении на российские города в Ростовской области были сделаны не позднее июля 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что территория ДНР была обстреляна киевскими боевиками за прошедшие сутки 13 раз.