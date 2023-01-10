Москва, 10 января, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Снегопад, ветер и метели ожидаются на текущей неделе в Москве. Об этом 9 января сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.

Василий Иванов ИА REGNUM Метель в Москве

Метеоролог уточнил, что 10 и 11 января в Москве ожидается ветер, скорость его отдельных порывов будет достигать 15 м/сек. Усиление ветра связано со столкновением тёплых и холодных воздушных масс.

11 января жителей Москвы ожидает снегопад, который при усилении ветра превратится в метель, но относительно небольшую. Уже 12 января ожидается погода преимущественно без осадков, а на следующий день, 13 января, в городе потеплеет до — 1…— 6 градусов, что будет соответствовать климатической норме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на старый Новый год ожидается небольшой мороз и снег.