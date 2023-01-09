Вашингтон, 10 января, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Власти США изучают вариант поставки киевскому режиму бронетранспортеров Stryker («Страйкер») в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено через несколько дней, 9 января сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

U.S. Air Force Бронетранспортер Stryker

Они утверждают, что эта бронетехника якобы нужна ВСУ, чтобы противостоять российским войскам в случае наступления России предстоящей весной. В предыдущий пакет американской военной помощи Киеву уже включены 50 боевых машин пехоты Bradley («Брэдли»).

Как сообщало ИА REGNUM 5 января представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что с начала спецоперации России страны Запада подготовили почти 12 тысяч киевских боевиков.