Вашингтон, 10 января, 2023, 00:59 — ИА Регнум. Китай понесет «издержки», если решится на помощь России в сфере безопасности или в систематическом обходе американских санкций, заявил журналистам 9 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, в Вашингтоне пристально наблюдают за любыми шагами КНР в отношении РФ. Прайс напомнил, что еще в ноябре на индонезийском острове Бали состоялась встреча президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина.

Представитель Госдепа подчеркнул, что в ходе этих переговоров американский лидер «дал ясно понять» китайской стороне о том, «какой будет цена», если Пекин поможет Москве в указанных направлениях. При этом Прайс, отвечая на следующий вопрос журналистов, не смог оценить, оказывает ли Китай в настоящее время поддержку России в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января газета «Коммерсантъ» написала о том, что в 2022 году в мировой политике произошел шоковый переворот, а специальная военная операция на Украине и кризис вокруг Тайваня привели к появлению биполярности в мире.

9 января новый глава МИД КНР Цинь Ган встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и заявил, что КНР выражает готовность продвигать двусторонние отношения с РФ.