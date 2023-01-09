Сантьяго, 10 января, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Глава Чили Габриэль Борич и президент Колумбии Густаво Петро заявили о необходимости провести внеочередное заседание Организации американских государств (ОАГ) для обсуждения беспорядков в Бразилии. Об этом чилийский и колумбийский лидеры заявили 9 января журналистам возле президентского дворца Ла Монеда в столице Чили городе Сантьяго.

Ssmphotosoea Эмблема ОАГ

Борич назвал произошедшее «неприемлемым» и осудил «соучастие в молчании». Он отметил, что ситуация в Бразилии вызывает беспокойство в Чили и Колумбии.

Чилийский лидер подчеркнул, что странам ОАГ необходимо выработать «четкую позицию» по протестам в бразильской столице. Президент Колумбии в свою очередь сравнил беспорядки в Бразилии с переворотом Чили в 1973 года, когда был свернут президент Сальвадор Альенде.

Петро добавил, что нельзя допустить повторения подобных событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд Бразилии постановил в течение суток демонтировать все лагеря сторонников экс — президента страны Жаира Болсонару, устроивших штурм административных объектов в бразильской столице.