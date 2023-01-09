Нью-Йорк, США, 9 января, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Тысячи медсестер двух крупных больниц Нью — Йорка объявили забастовку, сообщает 9 января Associated Press.

mos.ru В больнице

О начале забастовки было заявлено после того, как долгие переговоры об условиях труда и размере заработной платы зашли в тупик.

В настоящее время бастует 7100 медсестёр: 3600 в больнице Маунт Синай в Манхэттене и 3500 в медицинском центре Монтефиоре в Бронксе.

Больницы вынуждены откладывать не экстренные операции, перенаправлять кареты скорой помощи в другие медицинские учреждения, привлекать к работе временных сотрудников и направлять для дежурства в палаты административный персонал.