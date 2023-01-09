Абуджа, 9 января, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Вооруженные автоматическим оружием боевики похитили более 30 человек с железнодорожной станции в штате Эдо, расположенном на юге Нигерии, сообщает 9 января Reuters.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Во время нападения боевики застрелили несколько человек. Одному пассажиру удалось бежать.

Нигерийская полиция и армия объявили о проведении спасательной операции. Полицейские и армейские патрули при помощи местных жителей прочёсывают местность в значительном радиусе от железнодорожной станции. Силовики уверяют, что они найдут похищенных уже в самое ближайшее время.

Нигерийская железнодорожная корпорация временно прекратила движение поездов на этом участке.

Напомним, что только в марте прошлого года в Нигерии было совершено нападение на поезд в штате Кадуна, в результате которого боевики убили шесть человек, несколько десятков похитили, а железнодорожные пути взорвали.