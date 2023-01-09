Гоа, Индия, 9 января, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Самолет Azur Air, совершавший 9 января рейс из Москвы в Гоа, экстренно сел из-за сообщения о минировании. Лайнер в срочном порядке был посажен в индийском штате Гуджарат. Эту информацию подтвердили в минавиации Индии.

Marvin Mutz Самолёт авиакомпании Azur Air

«Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва — Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат», — приводит ТАСС слова сотрудника ведомства.

Известно, что место посадки находится в нескольких сотнях километров от конечной точки маршрута. В настоящее время ведется эвакуация пассажиров. Информации, подтверждающей факт минирования, пока нет. Также не уточняется количество пассажиров на борту авиалайнера.

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