Тирасполь, 9 января, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Последние действия руководства Молдавии свидетельствуют о росте напряжённости между Кишинёвом и Тирасполем. Об этом говорится в обнародованном 9 января сообщении пресс-службы МИД Приднестровья.

MONIKA SKOLIMOWSKA/dpa/ТАСС Тирасполь

В дипломатическом ведомстве сообщили об ответе молдавской стороны на запрос о рассматриваемом в парламенте Молдавии законопроекте о нововведениях в уголовном законодательстве под предлогом борьбы с «сепаратизмом». Тирасполь опасается, что это обернётся преследованиями жителей Приднестровья.

«Наличие в ответном письме не имеющих ничего общего с действительностью обвинительных лозунгов в адрес Приднестровья даёт основание предполагать, что действия Кишинёва не ограничатся законодательными изменениями и могут повлечь серьёзные риски разрушения существующего международного переговорного механизма в рамках молдо-приднестровского урегулирования», — говорится в сообщении.

Тирасполь призывает вмешаться посредников по урегулированию конфликта в формате «5+2», чтобы не допустить новых «враждебных мер» Молдавии в отношении Приднестровья.

Напомним, парламент Молдавии ранее принял в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за «сепаратизм» и создание «антиконституционных органов». Тирасполь считает, что инициатива направлена на ущемление интересов жителей Приднестровья.