Москва, 9 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») предложил провести дискуссию по законодательному ограничению въезда в Россию граждан страны, занимающихся за рубежом подрывной деятельностью.

Duma.gov.ru Олег Морозов

«Конечно, дело специалистов в области права обсудить все аспекты данной темы. Но, исходя из соображений политической целесообразности и социальной справедливости, полагаю возможным обсудить строго законодательную процедуру, когда по решению суда право на въезд в страну временно приостанавливается для граждан РФ, занимающихся за рубежом подрывной деятельностью в случае, если это установлено судом», — отметил Морозов в телеграм-канале.

В качестве иного варианта депутат предложил следующий: по решению суда гражданин РФ, уличенный в подрывной деятельности, оповещается, что в случае пересечения границы РФ он будет задержан на 48 часов с последующим судебным решением об ограничении его прав.

Кроме того, Морозов напомнил, что «в исключительных случаях, опять же по решению суда может быть принято решение об ограничении его (гражданина — ред.) прав, например, на участие в выборах и др.».

Парламентарий особо подчеркнул, что предлагаемое им — «крайние меры, которые не должны распространяться на подавляющее большинство наших сограждан».

Морозов также настаивает на том, что нужны точные разъяснения на этот счёт специалистов в области конституционного права, прежде чем вносить соответствующие изменения в законы, в том числе в закон о гражданстве.

Читайте также: Медведев призвал поступать с предателями по правилам военного времени

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас обратил внимание на то, что гражданин РФ не перестанет быть таковым даже после аннулирования паспорта и сохранит свои права. «Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан», — предостерег Клишас.

Очередной виток дискуссии вызвал скандал с высказываниями актера Артура Смольянинова, который заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины.