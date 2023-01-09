Москва, 9 января, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже на текущей неделе планирует встретиться с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом омбудсмен заявила журналистам 9 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Татьяна Москалькова

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Она уточнила, что переговоры состоятся в Турции.

«Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. Туда съезжаются много омбудсменов из различных государств», ― пояснила она.

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По её словам, эта встреча пройдёт в период с 12 по 14 января. Уполномоченный по правам человека России отметила, что возможность встречи была «предварительно проговорена», также приблизительно определена её повестка. Какие вопросы будут обсуждаться в ходе переговоров, Москалькова не уточнила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что намерена договориться с уполномоченным по правам человека на Украине о возможности взаимной передачи гражданских лиц, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.