Лондон, 9 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Для выполнения задач, связанных с ходом специальной военной операции (СВО) на Украине, Россия «практически наверняка» задействовала многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-57 в небе

В ведомстве подчеркнули, что британская разведка подтвердила факт боевого применения истребителей — невидимок Су-57, оснащённых принципиально новым комплексом авионики и новейшей радиолокационной станцией, в ходе СВО начиная с июня 2022 года.

«Анализ разведкой министерства обороны спутникового снимка, датированного 25 декабря 2022 года, выявил пять многоцелевых самолетов Су-57 «Фелон» на аэродроме Ахтубинск, Россия», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

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Также в заявлении указано, что, «поскольку это единственная известная база Felon, эти самолёты, вероятно, участвовали в операциях против» Киева. При этом в министерстве отметили, что истребители не покидали воздушное пространство России, а все миссии ограничивались запуском ракет классов «воздух-земля» и «воздух-воздух».

В британском ведомстве предположили, что Москва не стала направлять Су-57 на Украину из-за опасения возможной утечки секретных технологий и снижения экспортной привлекательности истребителя в случае, если он будет сбит над Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в спецоперации на Украине было задействовано звено из четырёх новейших российских истребителей Су-57, объединённых в единую информационную сеть. По данным собеседника, российские ВКС провели операцию по выявлению и поражению систем ПВО киевского режима.

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В октябре об использовании ВКС России в ходе специальной военной операции истребителей пятого поколения Су-57 сообщил командующий Объединённой группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

Напомним, многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработала компания «Сухой». Самолёт предназначен для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.