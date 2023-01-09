В Армении Казаряна назначили новым министром внутренних дел
В Армении назначили главу воссозданного министерства внутренних дел
Ереван, 9 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил на пост министра внутренних дел страны начальника полиции Ваге Казаряна. Соответствующий указ был обнародован 9 января пресс-службой президента республики.
Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС
Ваагн Хачатурян
В стране в декабре 2022 года восстановили ранее упразднённую структуру МВД. В неё включили полицию, МЧС и миграционную службу.
«Принимая в основу предложение премьер-министра [Армении Никола Пашиняна], назначить Ваге Казаряна министром внутренних дел», — говорится в сообщении.
Напомним, Казаряна в мае 2-19 года назначили командующим войсками полиции Армении. 8 июня 2020 года он возглавил службу полиции.