Ереван, 9 января, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил на пост министра внутренних дел страны начальника полиции Ваге Казаряна. Соответствующий указ был обнародован 9 января пресс-службой президента республики.

Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС Ваагн Хачатурян

В стране в декабре 2022 года восстановили ранее упразднённую структуру МВД. В неё включили полицию, МЧС и миграционную службу.

«Принимая в основу предложение премьер-министра [Армении Никола Пашиняна], назначить Ваге Казаряна министром внутренних дел», — говорится в сообщении.

Напомним, Казаряна в мае 2-19 года назначили командующим войсками полиции Армении. 8 июня 2020 года он возглавил службу полиции.