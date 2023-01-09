Ростов-на-Дону, 9 января, 2023, 17:33 — ИА Регнум. На территории Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней. Об этом 9 января сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по южному региону России.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

По данным ведомства, возбудителей данной болезни выявили при исследовании двух трупов диких кабанов. Их обнаружили в Миллеровском районе, недалеко от хутора Северный Сад.

«В настоящее время проводятся мероприятия в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, африканская чума свиней не опасна для человека, но может повлечь падёж среди животных. Пока неизвестно, как лечить заболевание, потому единственный способ борьбы с ним — уничтожение заражённого поголовья и карантинные меры.