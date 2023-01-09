Москва, 9 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр советского и российского кинематографа Никита Михалков всё ещё находится в отделении реанимации. Об этом 9 января сообщили РИА Новости в медучреждении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Михалков

«Пациент находится в отделении реанимации», — рассказал журналистам представитель больницы.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, Михалков был госпитализирован 5 января. У него диагностировали грипп.