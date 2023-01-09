В больнице Москвы сообщили о состоянии кинорежиссёра Никиты Михалкова
Москва, 9 января, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр советского и российского кинематографа Никита Михалков всё ещё находится в отделении реанимации. Об этом 9 января сообщили РИА Новости в медучреждении.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Никита Михалков
«Пациент находится в отделении реанимации», — рассказал журналистам представитель больницы.
Других подробностей не сообщается.
Напомним, Михалков был госпитализирован 5 января. У него диагностировали грипп.