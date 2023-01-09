Пекин, 9 января, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Германским политикам стоит соблюдать принцип одного Китая. Об этом 9 января на фоне визита депутатов Свободной демократической партии Германии (СвДП) на Тайвань заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

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«В мире есть только один Китай, Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, а китайское правительство является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай», — подчеркнул в ходе брифинга дипломат.

Он также добавил, что тайваньский вопрос является «ядром основных интересов Китая», и Пекин готов принять соответствующие меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Китай считает, что подобными действиями Запад пытается сохранить свою гегемонию. Представитель китайского внешнеполитического ведомства добавил, что КНР не позволит превратить Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в арену для геополитических конфликтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 января делегация депутатов бундестага ФРГ прибыла с визитом на остров Тайвань. В ходе визита германские законодатели намерены провести встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, главой правительства островного государства Су Чжэньчаном, спикером парламента Ю Сикунем, главой тайваньского МИД Джозефом У и другими должностными лицами. Кроме того, делегация бундестага собирается посетить научный парк Синьчжу.

Отмечается, что визит продлится до 12 января, его цель — послать сигнал солидарности против угрожающих жестов Китая в отношении Тайваня.