Вашингтон, 9 января, 2023, 15:20 — ИА Регнум. На фоне беспорядков, происходящих в Бразилии, необходимо выдворить из США бывшего президента этой страны Жаира Болсонару. Такое мнение выразил ряд депутатов-демократов в американском Конгрессе. С призывом экстрадировать Болсонару на родину они выступили в адрес президента США Джо Байдена.

White House/Global Look Press Жаир Болсонару и Джо Байден

По словам одного из депутатов — члена палаты представителей Конгресса США Хоакина Кастро, Болсонару воспользовался методами экс-президента США Дональда Трампа, чтобы заставить террористов внутри Бразилии взять власть в свои руки.

Кастро сравнил все происходящее в Бразилии с тем, что было в Вашингтоне в январе 2021 года, когда толпа штурмовала Капитолий. Депутат назвал Болсонару «опасным человеком», которого «нужно отправить обратно на родину».

«Сейчас Болсонару находится во Флориде, рядом с Трампом. Его необходимо экстрадировать в Бразилию. Сообщалось, что в отношении него ведется расследование из-за коррупции и он улетел в Соединенные Штаты», — заявил Кастро в эфире телеканала СNN.

Читайте также: В Бразилии сторонники экс-президента Болсонару захватили здание конгресса

Напомним, 8 января сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которые с прошлого года устраивают протесты из-за несогласия с результатами выборов, захватили здание конгресса в столице страны.