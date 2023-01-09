Москва, 9 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Киевские боевики понесли очередные потери на южнодонецком направлении. Об этом 9 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Апофеоз войны

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«На южнодонецком направлении российскими подразделениями осуществлялось огневое поражение по скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

По его словам, в ходе боёв были уничтожены более 40 военнослужащих киевского режима, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 января, российские войска пресекли действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ на южнодонецком направлении, потери противника превысили 40 человек. Диверсионно-разведывательные группы ВСУ были разбиты у населённых пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное в ДНР.