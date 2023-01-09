Москва, 9 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Администрация президента России абсолютно доверяет информации российского Минобороны о ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 9 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента [России Владимира Путина] о том, что главным, полностью легитимным источником информации о том, что происходит в специальной военной операции, является Министерство обороны», — сказал он в ответ на вопрос о том, насколько в Кремле доверяют данным российского оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг заявления о якобы новой волне частичной мобилизации.