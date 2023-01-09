Москва, 9 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В администрации президента России не думают «ничего хорошего» о заявлениях, сделанных сбежавшим из России актёром Артуром Смольяниновым. Об этом 9 января журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Краснова Александра/ИТАР-ТАСС Артур Смольянинов

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«Ничего хорошего, ― подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. ― Но важнее, что об этом думают соответствующие ведомства».

Как сообщало ИА REGNUM, уроженец Москвы 39-летний актёр Артур Смольянинов, покинувший Россию, в одном из интервью заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Он также добавил, что судьба России ему безразлична.

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После подобных заявлений депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») обратился в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против Смольянинова. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил привлечь актёра к уголовной ответственности.