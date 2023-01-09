Воронеж, 9 января, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Метеорологи в Воронежской области объявили штормовое предупреждение в регионе 11 января из-за аномальных морозов. Об этом 9 января сообщило главное управление МЧС РФ по области.

Воронеж

По прогнозам метеорологов, среднесуточная температура воздуха 11 января будет на 9-14 градусов ниже климатической нормы.

Уточняется, что на фоне морозов в области существует вероятность роста числа пожаров из-за использования обогревательных приборов, а также случаи переохлаждения среди граждан и сбои в работе транспорта.

Напомним, минимальная температура воздуха в Воронеже 9 января была зафиксирована в 1987 году — 35,3 градуса ниже ноля.