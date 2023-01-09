Москва, 9 января, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Подразделения морской пехоты Тихоокенского флота (ТОФ) Военно-морского флота России, в том числе зенитчики, продвигаются к Угледару Донецкой Народной Республики в рамках спецоперации по денацификации Украины. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Надёжно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на южнодонецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на угледарском направлении», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, боевые расчёты ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» прикрывают пехотинцев, действующих на передовых рубежах. В сутки один расчёт может уничтожать до 20 целей в воздухе.