Москва, 9 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Автоматические камеры можно будет использовать в России с 11 января для того, чтобы штрафовать выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу. Об этом 9 января сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Отмечается, что до настоящего времени власти ни одного из субъектов РФ пока не заявили о том, что они готовы использовать такую возможность.

Также напоминается, что вступающие с 11 января в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях — это часть более крупного пакета поправок к законодательству РФ, начавшего действовать в июле 2022 года.

Кроме того, уточняется, что речь идёт о ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

Согласно новым правилам, оставляющие отходы вне специально отведенных для этого мест — в лесополосе, на обочине дороги и т.д. граждане могут быть теперь оштрафованы на максимальную сумму в размере пять тысяч рублей. Выбрасывающие мусор из окна автомобилей граждане могут заплатить за это до 30 тысяч рублей, должностные лица — до 60 тысяч рублей и юридические лица — до 100 тысяч рублей.

При этом при разгрузке грузового автотранспорта с мусором в указанных местах граждане получат штраф в размере до 75 тысяч рублей, должностные лица — до 100 тыс. рублей и юрлица — до 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря на Волхонском шоссе под Петербургом торжественно открыли завод по переработке твердых бытовых отходов. Он стал первым предприятием, построенным в рамках реформы обращения с отходами, которая проходит на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.