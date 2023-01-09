Москва, 9 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Около 65% граждан РФ ожидают, что 2023 год станет удачным для них. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного ВЦИОМ.

ИА REGNUM Россия

Примерно 38% опрошенных признались, что провожали 2022 год в хорошем настроении. Без негативных эмоций отметили 40% респондентов.

Помимо этого, 65% граждан РФ надеются, что сумеют добиться успеха в 2023 году. Еще 32% опрошенных ожидают трудностей в новом году.

Уточняется, что опрос был проведен 17 декабря 2022 года, в нем участвовали 1,6 тыс. опрошенных от 18 лет.

Ранее были опубликованы результаты опроса ВЦИОМ, проводившегося накануне 100-летия образования Союза Советских Социалистических Республик. Так, за 2022 год в России число тех, кто считает, что восстановление СССР «безусловно невозможно», снизилось до 25%.