Москва, 9 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В связи со скандалом вокруг актера Артура Смольянинова лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов настаивает на изменении государственной политики в сфере культуры.

Andrey Ershtrem / Известия Артур Смольянинов

«Этот случай ещё раз показывает, что нам необходимо менять государственную политику в области культуры. Мы будем решительно настаивать на том, чтобы такие «лелики» не получили ни рубля наших государственных денег. Предал Родину — живи, как хочешь», — отметил Миронов в телеграм-канале.

В целом, по мнению парламентария, актер Смольянинов наговорил в одном из своих интервью на несколько статей Уголовного кодекса РФ.

В отношении сбежавшего из России актёра Смольянинова, ранее заявившего о готовности воевать на стороне ВСУ, будет возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в одном из интервью актер заявил о желании участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Он раскритиковал своего крёстного отца, артиста Ивана Охлобыстина за поддержку российской специальной военной операции на Украине, а также добавил, что судьба России ему безразлична.