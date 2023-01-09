Лондон, 9 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Биржевые цены на газ в Европе в первый торговый день недели повысились на 7%, превысив $800 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные британской биржи ICE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в $773,6 за тысячу кубометров (+2%). Позднее их стоимость сумела достигнуть $811,4 (+7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, 6 января, — $758,5.

В то же время биржевые цены на газ в Европе 5 января впервые с 10 сентября 2021 года опустились ниже $700 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя правительства РФ Александр Новак выразил мнение, что из-за газового дефицита цены на газ в Европе останутся на высоком уровне и не вернутся к значениям, которые были в начале 2021 года.